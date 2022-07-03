Тройное убийство полиция раскрыла через 27 лет. Мужчина зарубил топором даже ребенка

Современные технологии позволили спустя четверть века раскрыть убийство трех человек, в том числе семилетней девочки в Москве.
Как сообщает 3 июля МВД, тела пожилой женщины, а также мужчины и его семилетней дочери, которые снимали у пенсионерки комнату, нашли в квартире на Первомайской улице в мае 1995 года. С помощью коллег из Белоруссии удалось выйти на след предполагаемого убийцы — 50-летнего гражданина Грузии.
«Установить его спустя десятилетия помогли, в том числе, результаты исследований изъятых с места преступления биологических следов и вещественных доказательств», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Подозреваемого задержали в Смоленской области. По предварительной версии, он также в 1995 году арендовал комнату у пенсионерки и узнал, что у нее накоплено 8 млн рублей. Женщину и её квартиросъемщиков он зарубил топором.
Мужчина на данный момент арестован.