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    Машины ГИБДД научат распознавать лица водителей

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    9 комментариев

    Интеллектуальные системы распознавания лиц и автоматической фотовидеофиксации автомобилей (в том числе с иностранными номерами) могут появиться на патрульных машинах Госавтоинспекции. Об этом сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

    «Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного, так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

    На следующей неделе в Москве, Московской области и Петербурге начнётся тестирование систем фотовидеофиксации и видеонаблюдения, встроенных в светосигнальные балки патрульных автомобилей. Они смогут распознавать разыскиваемый транспорт в потоке машин.

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    Комментарии 9

    altnec03 Июл 2022 в 21:14
    ...........по QR-коду лицам оплатившим проезд по заданному участку заранее - можно.
    +0-0
    Boris_93*103 Июл 2022 в 20:30
    С заявленными характеристиками у "распознавателя" кроме специализированного видеопроцессора должен присутствовать весьма быстрый доступ к базе данных - или это модуль " на борту пепелаца" или 4G-5G модем с обязательным приоритетом в обслуживании БС . А так похоже просто кетайский видеорегистратор с расширенным функционалом
    "импортозаместили" в корпус "люстры" :)
    +0-0
    Otkating03 Июл 2022 в 18:16
    то поставка через 10 лет?

    Есть хочу сегодня вечером. Через 10 лет я могу и умереть.
    +0-0
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    Комментарии
    9

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