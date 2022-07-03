Машины ГИБДД научат распознавать лица водителей

Интеллектуальные системы распознавания лиц и автоматической фотовидеофиксации автомобилей (в том числе с иностранными номерами) могут появиться на патрульных машинах Госавтоинспекции. Об этом сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.



«Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного, так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

