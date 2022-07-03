В доходном доме Базилевского во время пожара погиб мужчина

Три пожарных расчета тушили огонь в однокомнатной квартире в Петроградском районе Петербурга. Хозяина это не спасло.



Жильцы дома 21 по улице Чапаева заявили о пожаре в 14:47 3 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Горела обстановка на площади пять квадратных метров в однокомнатной 40-метровой квартире.



В 15:03 пожар был локализован. На месте пожара обнаружен погибший мужчина.



Доходный дом Базилевского был построен в 1871 году архитектором Макаровым. Как пишет ресурс Citywalls, неожиданно простой, лишенный декора вид здания объяснялся, видимо, тем, что оно считалось дворовым строением. Но у него была своя «изюминка», связанная с «устройством сверх оного трех деревянных стекольчатых павильонов с террасами».

