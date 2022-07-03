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    Массовое ДТП на КАД вдохновило водителя объявить день внимательности

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    Четыре автомобиля столкнулись 3 июля на востоке КАД в Петербурге. К счастью, обошлось без травм.

    Подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» снял на видео последствия аварии и предложил провести один день без ДТП на КАД, например понедельник.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9:30 поступила информация о ДТП на 42-м километре внутреннего кольца, после съезда на Пискарёвский проспект. Участники — четыре легковых автомобиля, двигавшиеся попутно. Люди не пострадали. Машины заняли полосу безопасности, а также первую и четвёртую полосы, спровоцировав небольшую пробку.

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