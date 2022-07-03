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    Sunday Times: Королева Великобритании Елизавета II отходит от дел. Часть обязанностей перейдет к принцу Чарльзу

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    Елизавета II передаст часть своих обязанностей наследнику принцу Уэльскому Чарльзу. Об этом сообщает 3 июля газета The Sunday Times со ссылкой на изменение в документе, где приводится список официальных обязанностей монарха. В него, пишут журналисты, впервые за 10 лет были внесены изменения.

    Если раньше он включал в себя перечень из 13 пунктов, то сейчас в нем содержится лишь общая формулировка о том, что у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей».

    Источник издания при этом уверяет, что пока речь идет лишь о незначительном изменении документа.

    Принц Чарльз впервые заменил Елизавету II на открытии парламентской сессии, выступив от ее лица с тронной речью, в мае этого года. 96-летняя королева в последнее время страдает от болей в спине и других проблем со здоровьем. В феврале она переболела коронавирусной инфекцией.

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