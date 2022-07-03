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    В Париже скончался легендарный театральный режиссер Питер Брук

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    Британский театральный и кинорежиссер скончался в Париже на 98-м году жизни. Об этом 3 июля сообщает газета Le Monde.

    Брук ушёл из жизни накануне, 2 июля. Во Франции он жил постоянно с 1974 года.

    Питер Брук считается одним из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве XX века. В театре и кино он сотрудничал с такими звездами, как Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Жанна Моро, Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни. Два фильма Брука — «Повелитель мух» и «7 дней. 7 ночей (Модерато кантабиле)» — были номинированы на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

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