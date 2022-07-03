    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Активиста за права психически больных отправили в больницу в Петербурге после задержания у военкомата с кирпичом

    2314
    3 комментария

    Специализированную скорую пришлось вызвать в отдел полиции, куда доставили буяна, разбившего окна в военкомате на юге Петербурга.

    Пока полицейские 2 июля ждали медиков, они успели составить протокол на доставленного по статье «мелкое хулиганство». Медики увезли 19-летнего парня в психиатрическую больницу имени Кащенко. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 июля.

    На своей странице в социальных сетях молодой человек позиционирует себя как активиста борьбы за права психических больных, а также сообщает, что пойдет учиться на юриста.

    «Фонтанка» писала, что в субботу около пяти утра наряд задержал у военкомата на Стачек парня, который кирпичом разбил три окна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Комментарии
    3

    Новости компаний

    close
    close