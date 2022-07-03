Активиста за права психически больных отправили в больницу в Петербурге после задержания у военкомата с кирпичом

Специализированную скорую пришлось вызвать в отдел полиции, куда доставили буяна, разбившего окна в военкомате на юге Петербурга.

Пока полицейские 2 июля ждали медиков, они успели составить протокол на доставленного по статье «мелкое хулиганство». Медики увезли 19-летнего парня в психиатрическую больницу имени Кащенко. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 июля.



На своей странице в социальных сетях молодой человек позиционирует себя как активиста борьбы за права психических больных, а также сообщает, что пойдет учиться на юриста.

