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    Восьмимесячный ребенок на юге Петербурга опрокинул на себя чайник с кипятком, пока учился ходить

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    Младенца госпитализировали из квартиры во Фрунзенском районе Петербурга с ожогами. Он находится в реанимации.

    Скорую вызвали накануне около 9 утра в квартиру на Будапештской улице, 95, корпус 1, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Медики увезли в детскую городскую больницу восьмимесячного мальчика с серьезными ожогами тела. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Ребенка поместили в реанимацию.

    По предварительной информации, 30-летняя мать ребенка, гражданка Киргизии, рассказала полиции, что оставила на несколько минут в комнате мальчика в ходунках. Он якобы дотянулся до шнура электрического чайника и опрокинул его на себя.

    Семья у ребенка полная. Родители переехали в Петербург в 2019 году. Отец работает курьером в одной из служб доставки. Квартиру в Купчино они снимают. Проводится проверка.

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