Фотограф Нижне-Свирского заповедника снял бельчонка, пробующего листья

Юные обитатели Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области осваивают взрослые навыки.



Фотограф Анатолий Смирнов встретил несколько бельчат, один их которых согласился попозировать. Кадры трапезы публикует 2 июля сообщество заповедника «ВКонтакте».



«У бельчонка — первые дни самостоятельной жизни. Он пробует на вкус всё, выбирая, чем питаться дополнительно — ведь шишек не всегда бывает достаточно. Так что растительностью тоже будет питаться, почками да листочками. Вокруг меня был целый выводок, но только один бельчонок подпустил поближе. Понравилась ли ему еда? Вообще, он несколько раз кусал ольховый листочек, хотя рядом находились также лист и цветок черёмухи. Понравилось или нет — не знаю, но по крайней мере я не видел, чтобы он этим листочком плевался», — рассказывает фотограф.

