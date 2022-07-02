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    Голову напекло. Гонщик в кабриолете жег резину и нарезал круги в 20 метрах от перехода с людьми у Катькиного сада (видео)

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    Читатели «Фонтанки» запечатлели на камеру неадеквата в бежевом кабриолете напротив Александринского театра. Он решил полихачить прямо перед пешеходным переходом.

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    На видео отчетливо видно, как «гонщик» нарезает круги и жжет резину с диким визгом шин и ревом мотора. Назвать эти маневры безопасными и, тем более, оправданными дорожной обстановкой, невозможно.

    Дрифтил и палил недешевую теперь резину одинокий молодой человек с темными волосами в белой футболке довольно продолжительное время, успев попасть в объектив петербуржцев по обе стороны от пешеходного перехода.

    Комментариев от ГИБДД по поводу этих маневров "Фонтанка" пока не получила.

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    Лебедев Денис

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