«Чтобы боялись переступить государственную границу». Лукашенко заговорил о ядерном оружии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления по случаю Дня независимости республики заявил, что отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска. По его словам, «с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси», но все ракеты удалось перехватить противовоздушными комплексами «Панцирь».



Лукашенко также заговорил о ядерном оружии, которое, якобы, США могут поставить в Польшу.

