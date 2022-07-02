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    «Чтобы боялись переступить государственную границу». Лукашенко заговорил о ядерном оружии

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления по случаю Дня независимости республики заявил, что отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска. По его словам, «с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси», но все ракеты удалось перехватить противовоздушными комплексами «Панцирь».

    Лукашенко также заговорил о ядерном оружии, которое, якобы, США могут поставить в Польшу.

    «Мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им — для этого надо подготовиться и мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда, и я вправе попросить сегодня, потребовать президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу республики Беларусь», — сказал белорусский президент.

    Александр Лукашенко не впервые поднимает тему размещения в Белоруссии ядерного оружия — в феврале 2022 года он уже заявлял, что страна сделает это в случае, если аналогичное оружие разместят в Польше или Литве.

    При этом 28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал РИА Новости, что Владимир Путин не говорил с Александром Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием. По его словам, речь шла о комплексах, которые имеют техническую возможность нести разные виды оружия.

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    Комментарии 5

    pavas02 Июл 2022 в 21:57
    Подгорает у батьки. Еще бы, на 30 лет к власти присосаться - никак не отлипнуть.
    +0-0
    27476541602 Июл 2022 в 21:42
    Какже эти престарелые пердуны достали.
    +0-0
    VKuser27909202 Июл 2022 в 21:38
    Была такая программа на ТВ, "Каламбур", кажется, называлась. В ней был набор нескольких антуражей для комических сюжетов. В связи с бурной вербальной деятельностью данного персонажа, почему-то вспоминается сюжетная линия некого бара, где одна престарелая нимфоманка постоянно "противится домогательствам" посетителей, которые её в упор не хотят видеть. Хочет только она, но не привлекает никого.
    +0-0
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