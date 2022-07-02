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    Боевые действия на Украине

    Власти Запорожской области сообщили об обстреле поезда из гранатомёта

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    Поезд, который вез продукты питания из Крыма в Мелитополь, подвергся обстрелу из гранатомёта, сообщает 2 июля РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

    «По предварительной информации, из гранатомёта был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — написал Рогов в своём телеграм-канале.

    «Крыминформ» со ссылкой на его слова передаёт, что о пострадавших речи пока не идёт.

    Власти Запорожской области 15 июня заявили, что между городами восстановлено пассажирское сообщение.

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