Власти Запорожской области сообщили об обстреле поезда из гранатомёта

Поезд, который вез продукты питания из Крыма в Мелитополь, подвергся обстрелу из гранатомёта, сообщает 2 июля РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.



«По предварительной информации, из гранатомёта был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — написал Рогов в своём телеграм-канале.



«Крыминформ» со ссылкой на его слова передаёт, что о пострадавших речи пока не идёт.