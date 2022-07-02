Приговоренный к смерти в США попросил отсрочку, чтобы пожертвовать почку

Приговоренный к смерти в США 39-летний Рамиро Гонсалес, которого должны казнить 13 июля, попросил отсрочку: мужчина заявил, что хочет пожертвовать почку до того, как умрет. Об этом 2 июля рассказывает Independent.
Идея пришла к мужчине в ходе переписки с Майклом Зусманом, известным адвокатом, выступающим против смертной казни, и бывшим тюремным капелланом.
Рамиро Гонсалес должен быть казнен, по решению суда, за убийство техасского подростка, совершенное в 2001 году. Однако его адвокаты обратились к местному губернатору с просьбой отложить казнь на месяц, чтобы их подопечный был включен в базу доноров для тех, кто нуждается в пересадке почки. По их словам, трансплантологи Техасского университета сочли Рамиро отличным кандидатом в силу его редкой группы крови.
При этом и защитники Гонсалеса, и Майкл Зусман отвергают предположения, что заключенный хочет просто отодвинуть исполнение приговора. Репортер Кери Блейкингер, посещавшая заключенного в камере смертников, рассказала, что, с его слов, он все эти годы пытался искупить свою вину и думал, как вернуть миру то ценное, что он взял у него, как вернуть жизнь? И спасение кого-то другого от смерти он счел наиболее близким к решению задачи.
С начала года в США было приведено в исполнение семь смертных приговоров, в том числе один в Техасе.