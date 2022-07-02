Приговоренный к смерти в США попросил отсрочку, чтобы пожертвовать почку

Приговоренный к смерти в США 39-летний Рамиро Гонсалес, которого должны казнить 13 июля, попросил отсрочку: мужчина заявил, что хочет пожертвовать почку до того, как умрет. Об этом 2 июля рассказывает Independent.



Идея пришла к мужчине в ходе переписки с Майклом Зусманом, известным адвокатом, выступающим против смертной казни, и бывшим тюремным капелланом.



Рамиро Гонсалес должен быть казнен, по решению суда, за убийство техасского подростка, совершенное в 2001 году. Однако его адвокаты обратились к местному губернатору с просьбой отложить казнь на месяц, чтобы их подопечный был включен в базу доноров для тех, кто нуждается в пересадке почки. По их словам, трансплантологи Техасского университета сочли Рамиро отличным кандидатом в силу его редкой группы крови.

