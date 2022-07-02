    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    PostEurop заморозила членство РФ и Белоруссии. «Почта России» уверяет, что это не скажется на клиентах

    1765
    7 комментариев

    Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurop заморозила членство операторов РФ и Белоруссии. В «Почте России» заявили ТАСС, что на ее работу это не повлияет.

    Оператор уточнил, что PostEurop занимается обменом опытом, а на почтовое сообщение между странами никак не влияет, поэтому приостановка членства не скажется на клиентах «Почты России».

    «Совет директоров принял решение о приостановке членства «Почты России» и «Белпочты» в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», — сообщили в ассоциации 2 июля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 7

    Комментарии
    7

    Новости компаний

    close
    close