PostEurop заморозила членство РФ и Белоруссии. «Почта России» уверяет, что это не скажется на клиентах

Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurop заморозила членство операторов РФ и Белоруссии. В «Почте России» заявили ТАСС, что на ее работу это не повлияет.



Оператор уточнил, что PostEurop занимается обменом опытом, а на почтовое сообщение между странами никак не влияет, поэтому приостановка членства не скажется на клиентах «Почты России».



«Совет директоров принял решение о приостановке членства «Почты России» и «Белпочты» в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», — сообщили в ассоциации 2 июля.

