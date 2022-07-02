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    Ищите женщину на BMW. План «Перехват» в Петербурге вводили из-за семейного скандала

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    В Приморском районе Петербурга минувшей ночью ловили автомобиль. Предполагалось, что это угон. Но оказалось, что причина — супружеские отношения.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», 2 июля около 2:40 в полицию поступила заявка об угоне BMW с улицы Антонова-Овсеенко, 19, в Невском районе. Был введён план «Перехват». Около 3 часов на пересечении Приморского проспекта и Липовой аллеи машину остановили инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району.

    «Все думали, что будет погоня, и угонщик просто так не остановится», — рассказывает «Дорожный инспектор». Но женщина-водитель не поняла, что её ловят специально.

    В итоге инспекторы составили полную картину. Как выяснилось, владелец BMW поругался со своей женой, она села в автомобиль и поехала кататься по городу. А муж, недолго думая, подал заявку об угоне.

    «Автомобиль с женщиной доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина трезвая, документы все в порядке», — отмечается в сообщении.

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