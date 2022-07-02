Похищенный из кальянной корги нашелся в квартире повара из Мурино, который «зависал» в заведении

Приболевший корги Чуи, похищенный из муринской кальянной, вернулся к хозяину целым и невредимым.

Его нашли в квартире у повара, который списал свое поведение на алкоголь. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчину задержали накануне около одиннадцати утра на 4-м Ждановском мосту. Ему 32 года, он работает в кафе в Петроградском районе, а живет на проспекте Авиаторов Балтики.

Ничего вразумительного насчет исчезновения собаки задержанный рассказать не смог: в тот день был пьян, «зависал в кальянной и прихватил корги».



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Владелец корги оценил его в 85 тысяч рублей и отмечал, что питомец приболел и нуждается в особом уходе.

