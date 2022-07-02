    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Похищенный из кальянной корги нашелся в квартире повара из Мурино, который «зависал» в заведении

    420
    обсудить

    Приболевший корги Чуи, похищенный из муринской кальянной, вернулся к хозяину целым и невредимым.

    Его нашли в квартире у повара, который списал свое поведение на алкоголь. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

    Мужчину задержали накануне около одиннадцати утра на 4-м Ждановском мосту. Ему 32 года, он работает в кафе в Петроградском районе, а живет на проспекте Авиаторов Балтики.

    Ничего вразумительного насчет исчезновения собаки задержанный рассказать не смог: в тот день был пьян, «зависал в кальянной и прихватил корги».

    По факту кражи возбуждено уголовное дело. Владелец корги оценил его в 85 тысяч рублей и отмечал, что питомец приболел и нуждается в особом уходе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close