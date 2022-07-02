Умер мультипликатор Леонид Шварцман, создатель «38 попугаев»

Леонид Шварцман, мультипликатор, подаривший нескольким поколениям юных зрителей такие шедевры, как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа — милиционер», «Варежка» и «38 попугаев» — скончался 2 июля в возрасте 101 года. О его уходе сообщил ТАСС шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Леонид Шварцман был родом из Минска, выпускник ленинградской школы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. Работал в Великую Отечественную войну сначала в блокадном Ленинграде, а после эвакуации — в Тихвине и затем в Челябинске, где, написав портрет Сергея Кирова к годовщине его убийства, получил перевод из токарей в художники-оформисты. В 1945 году переехал в Москву и поступил во ВГИК, успех ему принесла курсовая картина «Буратино», после которой его позвали ассистентом на «Союзмультфильм».



На «Союзмультфильме» Шварцман проработал с 1948 года, там же встретил свою любовь — мультипликатора Татьяну Домбровскую — они поженились в 1951 году (ее не стало в 2021 году). Народный художник Российской Федерации и лауреат премии президента, почетный директор Музея анимационного кино, он создал почти 60 мультфильмов как художник-постановщик и свыше десятка — как режиссер. Практически все они получили широчайшую известность и стали классикой. Патриарх мультипликации признавался, что был равнодушен к деньгам, а деньги в загранпоездки тратил на фломастеры, чтобы дальше рисовать.

