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    Кто-то заставил «Газель» сделать кучку из припаркованных у парка 300-летия машин

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    Массовое ДТП произошло утром 2 июля на Приморском проспекте, у парка 300-летия Петербурга.

    «Газель» собрала три припаркованные со стороны парка машины, сообщают очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Рядом, у выезда со дворов, на проезжей части стоит ещё один битый легковой автомобиль.

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    «Судя по всему, тут «Хёндэ» выезжал со двора и теперь банкует», — предполагают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    Пробки на месте аварии нет. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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