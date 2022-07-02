Кто-то заставил «Газель» сделать кучку из припаркованных у парка 300-летия машин

Массовое ДТП произошло утром 2 июля на Приморском проспекте, у парка 300-летия Петербурга.
«Газель» собрала три припаркованные со стороны парка машины, сообщают очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Рядом, у выезда со дворов, на проезжей части стоит ещё один битый легковой автомобиль.
«Судя по всему, тут «Хёндэ» выезжал со двора и теперь банкует», — предполагают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
Пробки на месте аварии нет. Точные обстоятельства происшествия выясняются.