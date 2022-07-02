В Петербурге — самая большая заболеваемость ковидом с начала июня. В России и Москве тоже заметный рост

Заболеваемость коронавирусом плавно растёт уже несколько дней как в Петербурге, так и по всей России.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 257 случаев, сообщает 2 июля оперштаб по борьбе с инфекцией. Больше было только 4 июня (263). Для сравнения, накануне сообщалось о 252 случаях, до этого — о 246. Смертельную статистику пополнили 8 случаев (накануне 6).

