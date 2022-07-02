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    COVID-19

    В Петербурге — самая большая заболеваемость ковидом с начала июня. В России и Москве тоже заметный рост

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    Заболеваемость коронавирусом плавно растёт уже несколько дней как в Петербурге, так и по всей России.

    За минувшие сутки в Петербурге выявлено 257 случаев, сообщает 2 июля оперштаб по борьбе с инфекцией. Больше было только 4 июня (263). Для сравнения, накануне сообщалось о 252 случаях, до этого — о 246. Смертельную статистику пополнили 8 случаев (накануне 6).

    В России — 3 258 новых случаев заражения за сутки (накануне 3 155). Последний раз больше было 18 июня (3 382). Зафиксирована 51 новая смерть (было 53).

    На первом месте по заболеваемости — Москва с 396 случаями. Это самый большой показатель за месяц.

    За всё время пандемии COVID-19 в России зафиксировано 18 миллионов 436 тысяч 679 случаев заболевания, ковидными признаны 381 216 смертей. В Петербурге, соответственно, 1 миллион 537 тысяч 011 случаев и 34 142 смерти.

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