В Петербурге — самая большая заболеваемость ковидом с начала июня. В России и Москве тоже заметный рост

Заболеваемость коронавирусом плавно растёт уже несколько дней как в Петербурге, так и по всей России.
За минувшие сутки в Петербурге выявлено 257 случаев, сообщает 2 июля оперштаб по борьбе с инфекцией. Больше было только 4 июня (263). Для сравнения, накануне сообщалось о 252 случаях, до этого — о 246. Смертельную статистику пополнили 8 случаев (накануне 6).
В России —
На первом месте по заболеваемости — Москва с 396 случаями. Это самый большой показатель за месяц.
За всё время пандемии COVID-19 в России зафиксировано