Волховский дачник «решил пострелять в лето» и схватился за «Мурку»

Ночной стрелок, нарушавший покой волховчан, получил протокол о мелком хулиганстве. Он открыл огонь из ружья «МР-153», известного под названием «Мурка».
Сообщение о стрельбе со стороны дома 36 в микрорайоне Плеханово поступило накануне в 21:47, рассказали 2 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Нарушителем оказался 37-летний нетрезвый местный житель. По версии 47news, это был петербургский дачник, который, по выражению издания, «гнал последнюю белую ночь» из города.
История может стать уголовным делом.
Напомним, на днях житель Волхова схватился за травматический пистолет, не в силах слушать ночной рев мотоцикла.