Мертвого мужчину с ножом нашли у дома на Охте. Двумя этажами выше в коридоре коммуналки лежала избитая женщина

Полиция Красногвардейского района Петербурга пытается разобраться в обстоятельствах конфликта, который, судя по всему, произошел между жителями коммунальной квартиры. Одного из них нашли мертвым во дворе, вторую без сознания в коридоре.

Сообщение об окровавленном мужчине у дома 33 по Большой Пороховской улице поступило в экстренные службы города накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 2 июля. Рядом с человеком нашли нож. Прибывший на место наряд выяснил, что погибший — 30-летний житель коммуналки на втором этаже дома. Судя по травмам, он выпал из окна.

