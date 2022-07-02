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    Мертвого мужчину с ножом нашли у дома на Охте. Двумя этажами выше в коридоре коммуналки лежала избитая женщина

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    Полиция Красногвардейского района Петербурга пытается разобраться в обстоятельствах конфликта, который, судя по всему, произошел между жителями коммунальной квартиры. Одного из них нашли мертвым во дворе, вторую без сознания в коридоре.

    Сообщение об окровавленном мужчине у дома 33 по Большой Пороховской улице поступило в экстренные службы города накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 2 июля. Рядом с человеком нашли нож. Прибывший на место наряд выяснил, что погибший — 30-летний житель коммуналки на втором этаже дома. Судя по травмам, он выпал из окна.

    В коридоре квартиры полицейские нашли сильно избитую женщину — соседку погибшего. Её увезла скорая в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

    По предварительной информации, погибший мужчина состоял на учете в ПНД.

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