Начальник Генштаба вооруженных сил России проверил группировки занятых в спецоперации войск

Начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл проверку группировок российских войск, задействованных в спецоперации на Украине. Об этом сообщило 2 июля Минобороны России.
Герасимов заслушал выступления командующих и других должностных лиц — речь шла о боевом обеспечении действий на различных направлениях. Особое внимание было уделено использованию автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск, отмечается в сообщении.
На прошлой неделе инспекцию группировки российских войск, задействованных в действиях на Украине, провел глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.