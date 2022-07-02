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    Боевые действия на Украине

    Начальник Генштаба вооруженных сил России проверил группировки занятых в спецоперации войск

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    Начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл проверку группировок российских войск, задействованных в спецоперации на Украине. Об этом сообщило 2 июля Минобороны России.

    Герасимов заслушал выступления командующих и других должностных лиц — речь шла о боевом обеспечении действий на различных направлениях. Особое внимание было уделено использованию автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск, отмечается в сообщении.

    На прошлой неделе инспекцию группировки российских войск, задействованных в действиях на Украине, провел глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

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