    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Протестующие в Ливии подожгли парламент, глава правительства солидарен с их требованиями

    1822
    10 комментариев

    В охваченной массовыми протестами Ливии в ночь на 2 июля протестующие захватили парламент в городе Тобрук.

    При этом, по данным агентства Associated Press, охрана ранила одного человека. Предположительно, на момент штурма в здании не было сотрудников: пятница — первый день выходных в стране. Ворвавшиеся подожгли несколько помещений.

    Протесты, охватившие и другие крупные города Ливии, связаны с требованием смены власти. Страна разделена, ее восточная часть не подчиняется правительству национального согласия в Триполи, а прогресса по переговорам о выборах нет (переговоры о них шли накануне в Женеве при посредничестве ООН).

    На фоне протестов поддержку несогласным выразил глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба. Он также заявил, что все, включая правительство, должны уйти в отставку.

    Агентство отмечает, что беспорядки охватили страну спустя год попыток объединиться после более чем десятилетия войны. Соперничающие силы пришли к власти после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году: ту администрацию, что находится на востоке, поддерживает военачальник Халифа Хафтар, а поддерживаемая ООН администрация (правительство национального единства) базируется в Триполи. Тобрук, где минувшей ночью прошли столкновения, как считалось ранее, склонялся к позиции правительства, поддерживаемого Халифой Хафтаром.

    Нынешние протесты были спровоцированы не только политическим кризисом после того, как провалился план провести в стране первые в истории президентские выборы 24 декабря 2021 года (администрация в Триполи не смогла провести голосование), но и ухудшением экономической ситуации — нехваткой электроэнергии и ростом цен на топливо и хлеб.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    Piter Russo02 Июл 2022 в 12:32
    На ближнем востоке, азии спокойствия приносит либо сила - авторитарный лидер, либо сила веры, либо династия.
    Как появляются европейцы или американцы со своими играми в демократию - начинается расхищение ресурсов в пользу пришедших и противостояние одних местных с другими, друг с другом которых стравливают пришедшие.
    +0-0
    nikonian02 Июл 2022 в 12:24
    Вот такую прелестную "демократию" принесли американцы в Ливию. Зажили сразу ливийцы в свободной стране
    +0-0
    Соловей-Помётчик02 Июл 2022 в 12:20
    И палку! Палку из нутра Каддафи выньте!
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    10

    Новости компаний

    close
    close