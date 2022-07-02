Протестующие в Ливии подожгли парламент, глава правительства солидарен с их требованиями

В охваченной массовыми протестами Ливии в ночь на 2 июля протестующие захватили парламент в городе Тобрук.

При этом, по данным агентства Associated Press, охрана ранила одного человека. Предположительно, на момент штурма в здании не было сотрудников: пятница — первый день выходных в стране. Ворвавшиеся подожгли несколько помещений.



Протесты, охватившие и другие крупные города Ливии, связаны с требованием смены власти. Страна разделена, ее восточная часть не подчиняется правительству национального согласия в Триполи, а прогресса по переговорам о выборах нет (переговоры о них шли накануне в Женеве при посредничестве ООН).

