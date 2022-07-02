Протестующие в Ливии подожгли парламент, глава правительства солидарен с их требованиями

В охваченной массовыми протестами Ливии в ночь на 2 июля протестующие захватили парламент в городе Тобрук.
При этом, по данным агентства Associated Press, охрана ранила одного человека. Предположительно, на момент штурма в здании не было сотрудников: пятница — первый день выходных в стране. Ворвавшиеся подожгли несколько помещений.
Протесты, охватившие и другие крупные города Ливии, связаны с требованием смены власти. Страна разделена, ее восточная часть не подчиняется правительству национального согласия в Триполи, а прогресса по переговорам о выборах нет (переговоры о них шли накануне в Женеве при посредничестве ООН).
На фоне протестов поддержку несогласным выразил глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба. Он также заявил, что все, включая правительство, должны уйти в отставку.
Агентство отмечает, что беспорядки охватили страну спустя год попыток объединиться после более чем десятилетия войны. Соперничающие силы пришли к власти после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году: ту администрацию, что находится на востоке, поддерживает военачальник Халифа Хафтар, а поддерживаемая ООН администрация (правительство национального единства) базируется в Триполи. Тобрук, где минувшей ночью прошли столкновения, как считалось ранее, склонялся к позиции правительства, поддерживаемого Халифой Хафтаром.
Нынешние протесты были спровоцированы не только политическим кризисом после того, как провалился план провести в стране первые в истории президентские выборы 24 декабря 2021 года (администрация в Триполи не смогла провести голосование), но и ухудшением экономической ситуации — нехваткой электроэнергии и ростом цен на топливо и хлеб.