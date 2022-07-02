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    У водосброса в реке Волковке нашли плачущую женщину. Полиция ищет мужчину, который помог ей там оказаться

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    Во Фрунзенском районе Петербурга скорую и полицию вызвали, чтобы вытащить из воды женщину. В больнице на ней не нашли живого места. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 июля.

    Экстренные службы прибыли накануне около часа дня к водосбросу в реку Волковку, в районе дома 52, корпус 1, по Белградской улице. Очевидцы рассказывали, что в воде сидит женщина, плачет и не может выбраться.

    Уже через 15 минут 30-летняя дама сидела в машине скорой. Она была, по предварительной информации, не сильно трезва. И рассказала, что в воду её столкнул знакомый.

    Женщину отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где у нее диагностировали травмы головы, живота, переломы. Её состояние врачи оценили как тяжелое. Проводится проверка.

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