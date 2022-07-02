Помогите 16-летней Ксении из Гатчины победить лейкоз

Ксения борется с лейкозом. Ей предстоит пересадка костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно, нужны дорогостоящие препараты.



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Ксения Бондарь, 16 лет. Острый лимфобластный лейкоз. Требуются лекарственные препараты. Стоимость курса 308 500 рублей. Не хватает 252 000 руб. Ксюша мечтает стать кинологом или ветеринаром. Пока не решила точно. Девушка верит: её любовь к животным непременно переплавится во что-то важное. Но это потом. Сейчас ей нужно справиться с болезнью.

У Ксении острый лимфобластный лейкоз. Позади курсы химиотерапии, впереди — пересадка костного мозга. «Слабость. Так всё началось. Ксюша стала уставать, у неё кружилась голова. Мы поехали в поликлинику, чтобы сдать кровь. Увидев результаты, врач забила тревогу — гемоглобин упал до 20», — вспоминает Елена, мама Ксюши.

Она отвезла дочь в больницу в Гатчине. Созвонились вечером. Ксюша была в хорошем настроении. Говорила, что девочки в палате чудесные, кормят вкусно. А ночью раздался звонок. Это был врач: «Сможете приехать сейчас?»

«Лейкоз. Диагноз меня оглушил. Как будто сверху надели колбу. Помню оцепенение и свой сдавленный вдох. Врач уточнил, что по анализам у Ксюши всего один тромбоцит. Один... Мне сказали ехать в реанимацию, чтобы попрощаться. Я уже была в такси, когда вновь позвонил врач. Сказал, что кровь перелили, и ехать в ночь не нужно. Только утром, чтобы на скорой перевезти Ксюшу из Гатчины в Санкт-Петербург, где её ждали врачи НИИ им. Р. М. Горбачёвой », — вспоминает Елена. В больнице маму с Ксюшей встретила дежурный врач. Она спрашивала про симптомы, пальпировала прошлое, чтобы могло быть будущее. Потом сделала паузу и обратилась к Ксюше: «Ты только не бойся. Лейкоз сейчас лечится. Поможет химиотерапия».

Ксюша вздрогнула — узнала слово — обернулась к маме и заплакала. После первого курса химиотерапии девочку отпустили на четыре дня домой. Сестра Кристина, любимая комната, своя кровать. Счастье. Можно говорить обо всём, гулять. Окунаться в воспоминания. Ксюша рассказывала про Даню, семилетнего мальчишку. Они были соседями по палате. Запомнилось, как он трогательно разговаривал со своей ногой, гладил её, приговаривая: «Ну, давай уже, переставай болеть». После второго курса химиотерапии Ксюша вышла в ремиссию. Сейчас она дома. Каждое утро мама будит их с сестрой поцелуями, разливает кофе в пузатые кружки, чтобы после завтрака долго-долго говорить о пустяках. О том, что за окном солнце и наконец, ура, наступило лето.

Но болезнь диктует свои правила. Ксении необходима пересадка костного мозга. Только чтобы она прошла успешно, нужны лекарства. «На данный момент Ксения проходит курс химиотерапии. Следующий этап лечения — проведение аллогенной трансплантации костного мозга. Пациентка находится в группе высокого риска развития инфекционных осложнений за счёт вторичного иммунодефицита. Принимая во внимание этап предстоящего лечения, данной категории больных жизненно необходимо введение иммуноглобулинов внутривенно («Иммуновенин»). Ксении требуется 50 флаконов. В настоящее время данного препарата в аптеке учреждения нет. Требуется помощь благотворителей», — говорит лечащий врач.