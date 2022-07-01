    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Развод по соглашениям. Мишустин подписал выход России из ряда документов Совета Европы

    534
    2 комментария

    Россия прекратит участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    В тексте документа отмечается, что согласование шло со множеством ведомств, в частности МИД, Минюстом, МЧС, Минфином.

    Список соглашений, в которых участие России будет прекращено, весьма обширен. Он касается группы по международному сотрудничеству и зависимостям, Еврокомиссии за демократию через право и того, что касалось помощи в чрезвычайных ситуациях.

    Кроме того, взаимодействие на официальном уровне будет прекращено в сфере кинопроизводства (страна выходит из соглашения с Европейским фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката), спорта, культуры (больше не будет действовать соглашение о культурных маршрутах).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close