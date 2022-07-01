Развод по соглашениям. Мишустин подписал выход России из ряда документов Совета Европы

Россия прекратит участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В тексте документа отмечается, что согласование шло со множеством ведомств, в частности МИД, Минюстом, МЧС, Минфином.
Список соглашений, в которых участие России будет прекращено, весьма обширен. Он касается группы по международному сотрудничеству и зависимостям, Еврокомиссии за демократию через право и того, что касалось помощи в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, взаимодействие на официальном уровне будет прекращено в сфере кинопроизводства (страна выходит из соглашения с Европейским фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката), спорта, культуры (больше не будет действовать соглашение о культурных маршрутах).