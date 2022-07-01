В Петербурге установят памятник Мейерхольду и дадут его имя Новой сцене Александринского

Новая сцена Александринского театра, которой в мае 2023 года исполнится 10 лет, получит к этому времени новое название — «Театрально-культурный комплекс «Александринский» имени Всеволода Мейерхольда». Об этом сообщил худрук Александринского театра Валерий Фокин.
«Мейерхольд — это не просто гениальный режиссер, это режиссер, который с Петербургом был связан очень плотно, — напомнил Фокин. — Достижения Мейерхольда в области реформации театрального искусства начались именно в Петербурге. Здесь были его первые студии, здесь были его открытия, здесь были работы — 10 спектаклей, поставленных в Александринском театре, некоторые из них стали эталонами развития мирового театрального искусства. И дальше, после его переезда в Москву, работая в театре имени себя — в ГосТиМе, — он неоднократно возвращался в Ленинград, он всегда был связан с этим городом. Более того, после того, как театр закрыли, Вивьен пригласил его сюда, в Ленинград, и они обсуждали планы постановки в 1938 году его спектакля в Пушкинском театре, уже обсудили название, но, к сожалению, в эти же дни его и взяли на Карповке, в его квартире, после чего он был перевезен в Москву... и дальше вы все знаете (после допросов с пытками он был приговорен к расстрелу, приговор исполнен 2 февраля 1940 года. — Прим. ред.)».
Режиссер также добавил, что был сделан уже проект памятника — в его основу положен портрет Мейерхольда кисти художника Бориса Григорьева. Памятник может быть установлен во дворе Новой сцены к открытию 268-го сезона (сейчас театр закрыл 266-й сезон).
«Там изображен идущий Мейерхольд, очень «острый», — описал скульптуру Валерий Фокин. — Он как бы будет идти от Новой сцены к основной. Как бы движение — туда. Мне кажется, это очень правильно».
Ближайший 267-й сезон театр намерен открыть 9 сентября 2022 года премьерой спектакля «Один восемь восемь один», который Фокин ставит c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым на материале исторической пьесы Бориса Акунина. «Этот спектакль сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III, — рассказывают в театре. — Но это именно те несколько дней 1881 года, которые потрясли всю Россию и в результате определили на долгое время векторы ее общественного и политического развития». Спектакль репетируют Иван Волков (Александр II) и Иван Трус (Александр III), а также народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России Пётр Семак, Андрей Калинин, Анна Блинова, Василиса Алексеева, народный артист России Владимир Лисецкий, Виктор Шуралёв и другие.
Также в следующем сезоне впервые за 4 года будет проведен фестиваль «Александринский». В его афише: спектакли Саха академического театра им. П.А. Ойунского «Король Лир» и «Шесть персонажей поисках автора» (режиссер Андрей Борисов); «Смерть Тарелкина» Псковского академического театра драмы имени Пушкина (режиссер Хуго Эрикссен); «Муть. Мухаджиры» по роману Махмуда Галяу Татарского академического театра им. Г. Камала (режиссер Фарид Бикчантаев) и «Война и мир» Театра им. Евг. Вахтангова (режиссер Римас Туминас).
А в планах театра — постановка «Отелло» Николая Рощина по У. Шекспиру (декабрь 2022 года), «Габриэль Боркман» Андрея Калинина по Ибсену (Новая сцена, февраль 2023 года), «Руслан и Людмила» Антона Оконешникова по Пушкину (весна 2023 года), «Чайка» Елены Павловой по Чехову (Черный зал, июнь 2023 года); а в первой половине сезона в продолжение цикла «Монологи в Царском фойе» — премьера моноспектакля Николая Мартона по произведениям Пушкина.