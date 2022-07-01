В Петербурге установят памятник Мейерхольду и дадут его имя Новой сцене Александринского

Новая сцена Александринского театра, которой в мае 2023 года исполнится 10 лет, получит к этому времени новое название — «Театрально-культурный комплекс «Александринский» имени Всеволода Мейерхольда». Об этом сообщил худрук Александринского театра Валерий Фокин.



«Мейерхольд — это не просто гениальный режиссер, это режиссер, который с Петербургом был связан очень плотно, — напомнил Фокин. — Достижения Мейерхольда в области реформации театрального искусства начались именно в Петербурге. Здесь были его первые студии, здесь были его открытия, здесь были работы — 10 спектаклей, поставленных в Александринском театре, некоторые из них стали эталонами развития мирового театрального искусства. И дальше, после его переезда в Москву, работая в театре имени себя — в ГосТиМе, — он неоднократно возвращался в Ленинград, он всегда был связан с этим городом. Более того, после того, как театр закрыли, Вивьен пригласил его сюда, в Ленинград, и они обсуждали планы постановки в 1938 году его спектакля в Пушкинском театре, уже обсудили название, но, к сожалению, в эти же дни его и взяли на Карповке, в его квартире, после чего он был перевезен в Москву... и дальше вы все знаете (после допросов с пытками он был приговорен к расстрелу, приговор исполнен 2 февраля 1940 года. — Прим. ред.)».

