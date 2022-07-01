Вне политики? Более 30 стран требуют лишить Россию спортивных трансляций и исключить из федераций

Россию хотят оставить без трансляций спортивных соревнований и приостановить ее членство в международных федерациях из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление подписали министры спорта 33 государств, заявил глава минспорта Польши Камиль Бортничук.
По его словам, свои автографы под этим документом оставили представители 25 стран ЕС, Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. При этом Болгария, Венгрия и Швейцария подписываться отказались.
«Мы требуем исключения представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановки телевизионной трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — сказал Бортничук (цитата по РИА Новости). Он пояснил, что речь также идет о «приостановке членства спортивных федераций России и Белоруссии в международных федерациях».
Совместное заявление поляк объяснил тем, что произошедшее в ряде видов спорта, таких как бобслей и скелетон, где россиянам удалось отменить свое отстранение, может «открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт».
Отстранение российских спортсменов от международных соревнований началось в феврале 2022 года из-за спецоперации РФ на Украине. Так, сборная России по футболу не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, а хоккейная сборная тоже пропустила мировое первенство. Петербург был лишен финала футбольной Лиги чемпионов и чемпионата мира по хоккею-2023.