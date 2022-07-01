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    Присяга под взором президента. В Донецке начали выдачу российских паспортов

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    В Донецке началась выдача российских паспортов, первые пункты в столице ДНР открылись 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД народной республики.

    «После заполнения документов будущие граждане России проходят в комнату, где приносят присягу. <…> В качестве памятного подарка всем гражданам РФ вручается Конституция. Жители Донецка высоко оценили возможность получения российского паспорта в своем городе», — говорится в ролике, опубликованном МВД ДНР.

    Летом 2019 года жители Донбасса начали получать российские паспорта по упрощенной программе, однако для этого приходилось ехать в Ростовскую область. Власти Украины заявили, что не будут признавать эти документы. 25 мая 2022 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В июне паспорта России начали выдавать в Мелитополе и Херсоне.

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