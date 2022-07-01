Путин поручил увековечить память этнографа Кнорозова, расшифровавшего письменность майя

Президент РФ Владимир Путин поручил увековечить память выдающегося советского и российского ученого-этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова и отметить его 100-летие. Указ опубликован 1 июля на портале правовой информации.
Согласно документу, правительство РФ должно в трехмесячный срок создать организационный комитет по увековечиванию памяти и проведению празднования юбилея ученого, а также обеспечить план основных мероприятий. К процессу также рекомендуется подключить органы власти и научные и образовательные организации.
Юрий Кнорозов (1922–1999) является основателем советской школы майянистики. В 1952 году он опубликовал первый отчет о дешифровке письменности древней цивилизации майя, существовавшей на территории современной Мексики и Центральной Америки. В 1955 году ученый был удостоен степени доктора исторических наук.