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    Путин поручил увековечить память этнографа Кнорозова, расшифровавшего письменность майя

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    5 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поручил увековечить память выдающегося советского и российского ученого-этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова и отметить его 100-летие. Указ опубликован 1 июля на портале правовой информации.

    Согласно документу, правительство РФ должно в трехмесячный срок создать организационный комитет по увековечиванию памяти и проведению празднования юбилея ученого, а также обеспечить план основных мероприятий. К процессу также рекомендуется подключить органы власти и научные и образовательные организации.

    Юрий Кнорозов (1922–1999) является основателем советской школы майянистики. В 1952 году он опубликовал первый отчет о дешифровке письменности древней цивилизации майя, существовавшей на территории современной Мексики и Центральной Америки. В 1955 году ученый был удостоен степени доктора исторических наук.

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    Комментарии 5

    piterez01 Июл 2022 в 20:30
    Дмитрий Глуховский в своем творчестве уже увековечил научный подвиг Кнорозова... Но что теперь с Дмитрием Глуховским и где он сейчас?
    +0-0
    VKuser27909201 Июл 2022 в 19:29
    Впервые пытается что-то хорошее сделать. Поздно и мало. И ни к чему. Кнорозов один сделал для славы России больше, чем этот. Осмелюсь предложить: выберите один день, в нём самое просматриваемое на ТВ время, уберите из всех госканалов всех кликуш. Замените эти часы историей интеллектуального подвига нашего соотечественника Кнорозова, изложенной историками и лингвистами. И каждую историю заканчивать выводом: вот в чём величие России и русских, а вовсе не в том, о чём тут вам обычно орут. P.S. Побывав в Мексике на землях Майя, оценил подвиг Кнорозова десятикратно - он там никогда не был.
    +0-0
    Дежурный по объединению01 Июл 2022 в 19:18
    Слава Русскому Царю! Правда про Кнорозова уже все иноагенты рассказали, но, тем не менее..
    +1-0
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