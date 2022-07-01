Молодой петербуржец решил прокатиться на трамвае опасным и необычным способом

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Молодого человека, который решил с ветерком прокатиться по улицам, увидели у станции метро «Беговая» в Петербурге. Держась за внешнюю сторону трамвая, безбилетник расположился в «слепой» зоне — там, где его непросто заметить как пассажирам, так и водителю.

Видеозапись, на которой запечатлена экстремальная поездка, 1 июля была опубликована в группе «ДТП и ЧП». Очевидица предположила, что на нестандартный поступок юношу натолкнуло стремление к экономии. Некоторые пользователи соцсети нашли его действиям более тривиальное объяснение. Парень, по их версии, просто хотел развлечься.



В пресс-службе петербургского «ГЭТ» напомнили, что поведение молодого человека крайне опасно, и рассказали, как вести себя в подобных ситуациях обычным прохожим, автомобилистам и пассажирам общественного транспорта.

«Если пассажиры увидели зацепера, им нужно любым доступным способом сообщить об этом водителю или кондуктору. Когда водитель останавливается, то действует уже по определенной инструкции. Если это обнаружили автомобилисты или прохожие — нужно также при возможности уведомить водителя трамвая или, если возможности нет, обращаться в полицию», — сообщили в пресс-службе.

