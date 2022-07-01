ГИБДД РФ прекратит пользоваться ручными радарами, слежку за скоростью оставят камерам

Сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД на дорогах. Такое решение принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — заявила 1 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Количество ДТП из-за превышения скорости в России сократилось на треть, передает «МВД Медиа». Этому поспособствовало, в том числе, развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, считают в ведомстве. На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тысячи стационарных и передвижных комплексов, их функционал позволяет в автоматическом режиме фиксировать различные составы нарушений ПДД.