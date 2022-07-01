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    ГИБДД РФ прекратит пользоваться ручными радарами, слежку за скоростью оставят камерам

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    Сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД на дорогах. Такое решение принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

    «Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — заявила 1 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Количество ДТП из-за превышения скорости в России сократилось на треть, передает «МВД Медиа». Этому поспособствовало, в том числе, развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, считают в ведомстве. На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тысячи стационарных и передвижных комплексов, их функционал позволяет в автоматическом режиме фиксировать различные составы нарушений ПДД.

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