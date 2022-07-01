Маски, изоляция, социальная дистанция. Роспотребнадзор уточнил, какие именно ковидные ограничения снял со 2 июля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за ковида, оно вступает в силу со 2 июля.
В документе, опубликованном 1 июля на официальном портале правовой информации, перечислены постановления ведомства, действие которых приостанавливается на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в тексте постановления, то есть со 2 июля.
В частности, помимо отмены масочного режима и снятия ночных ограничений на работу общепита, россиянам разрешили не соблюдать режим изоляции в ожидании ПЦР-теста после возвращения из-за границы. Также можно не соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и транспорте.
«Ограничение или отмена проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных)» исключены из списка профилактических мероприятий, направленных на разрыв передачи инфекции.
Смягчены требования для образовательных организаций и медицинских учреждений.
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