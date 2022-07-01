Шестилетний мальчик утонул на Дубковском пляже в Сестрорецке. Это второй случай за неделю

О ЧП на Дубковском пляже «Фонтанке» сообщили читатели 1 июля. По их словам, около двух дня из воды на их глазах вынесли ребенка. Сначала пытались откачать сами, потом на место прибыли спасатели и скорая. Но спасти ребенка не удалось.



По данным «Фонтанки», на пляж мальчик пришел с дядей. Они вместе пошли купаться. Мужчина вышел из воды, отвернулся на пять минут. А когда повернулся к водоему, то увидел, что ребенок пропал из виду. После этого дядя с очевидцами начали искать его в воде.

