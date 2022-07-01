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    Пользователи делятся фотографиями Крымского моста в клубах дыма. Власти просят не волноваться

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    Клубы белого дыма в районе Крымского моста напугали местных жителей. Снимками увиденного пользователи делятся в соцсетях 1 июля. Очевидцы пишут, что это могут быть учения. Их теорию подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    «По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    В ФКУ «УПРДОР Тамань» также рассказали об аварии.

    «1 июля 2022 года в 13:40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в Новороссийск произошло ДТП. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации. Движение на Крымском мосту по направлению в Новороссийск временно закрыто», — говорится в сообщении.

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