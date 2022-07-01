Пользователи делятся фотографиями Крымского моста в клубах дыма. Власти просят не волноваться

Клубы белого дыма в районе Крымского моста напугали местных жителей. Снимками увиденного пользователи делятся в соцсетях 1 июля. Очевидцы пишут, что это могут быть учения. Их теорию подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов.



«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

