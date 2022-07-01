Один дом — разные тарифы. Жители здания на севере Петербурга решали коммунальную задачу через прокуратуру

Прокуратура Выборгского района провела проверку деятельности ЖСК-1017, под управлением которого находится жилой дом 12, корпус 1, по улице Асафьева.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 1 июля, выяснилось, что в доме 12 подъездов, из которых первые шесть оплачивают жилищно-коммунальные услуги по одним тарифам, а жители с 7-го по 12-й подъезд по абсолютно другим.



Причиной неравенства якобы стал отказ части жильцов участвовать в общем собрании членов ЖСК, где решался вопрос об установлении тарифов на ЖКУ.

