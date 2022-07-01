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    Один дом — разные тарифы. Жители здания на севере Петербурга решали коммунальную задачу через прокуратуру

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    Прокуратура Выборгского района провела проверку деятельности ЖСК-1017, под управлением которого находится жилой дом 12, корпус 1, по улице Асафьева.

    Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 1 июля, выяснилось, что в доме 12 подъездов, из которых первые шесть оплачивают жилищно-коммунальные услуги по одним тарифам, а жители с 7-го по 12-й подъезд по абсолютно другим.

    Причиной неравенства якобы стал отказ части жильцов участвовать в общем собрании членов ЖСК, где решался вопрос об установлении тарифов на ЖКУ.

    «В связи с выявленными нарушениями председателю ЖСК-1017 внесено представление, рассмотрение которого поставлено прокуратурой на контроль», — сообщает прокуратура.

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