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    «Северный поток» остановят из-за ремонта

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    Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода «Северный поток» с 11 по 21 июля для проведения плановых ремонтных работ. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает пресс-служба оператора.

    «С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — говорится в сообщении.

    В середине июня из-за технических неисправностей «Газпром» снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» на 60% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов. Стоимость газа в Европе на фоне этих решений выросла минимум на 40%, а западные чиновники начали спешную подготовку к зиме. Так, в Германии, Австрии, Нидерландов призвали к экономии и заявили о переходе на уголь, а в Чехии собрались сжечь буквально все, чтобы обеспечить жителей страны теплом.

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