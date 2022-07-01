«Северный поток» остановят из-за ремонта

Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода «Северный поток» с 11 по 21 июля для проведения плановых ремонтных работ. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает пресс-служба оператора.



«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — говорится в сообщении.