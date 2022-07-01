Суд после смерти. Бывшая жена и сожительница умершего петербуржца делили деньги

Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Марины Петрючук к Галине Баскаловой о взыскании неосновательного обогащения. Историю о расплате за любовь рассказали 1 июля в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Петрючук в своем иске попросила взыскать с Баскаловой чуть больше миллиона рублей необоснованного обогащения, проценты за пользование чужими деньгами, госпошлину и расходы по оплате услуг представителя. Женщина указала, что умерший муж завещал ей все свое имущество. Мужчины не стало в 2021 году, а его сожительница Баскалова сняла с карты покойного 1 035 472.22 рублей, распоряжаться которыми ответчик не имела права.