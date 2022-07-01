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    Суд после смерти. Бывшая жена и сожительница умершего петербуржца делили деньги

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    Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Марины Петрючук к Галине Баскаловой о взыскании неосновательного обогащения. Историю о расплате за любовь рассказали 1 июля в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Петрючук в своем иске попросила взыскать с Баскаловой чуть больше миллиона рублей необоснованного обогащения, проценты за пользование чужими деньгами, госпошлину и расходы по оплате услуг представителя. Женщина указала, что умерший муж завещал ей все свое имущество. Мужчины не стало в 2021 году, а его сожительница Баскалова сняла с карты покойного 1 035 472.22 рублей, распоряжаться которыми ответчик не имела права.

    Из материалов дела следует, что Петрючуки были в браке с 2010 по 2020 годы. В 2014 супруг действительно оформил завещание, согласно которому все должна была унаследовать жена.

    Баскалова возражала. Она заявила, что деньги фактически являлись платой за содержание сожителя, который в течение длительного времени находился на полном ее иждивении. Суд указал, что это не может быть законным основанием для снятия средств с карты.

    Суд взыскал с ответчика 1 035 472.22 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 500.63 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей.

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