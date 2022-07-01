Суд в Петербурге отпустил вора, который снял с карт двух человек почти полмиллиона рублей

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 июля, Анатолий Завальнюк обвинялся в двух эпизодах краж, совершенных в конце прошлого года. Как было доказано в ходе заседаний, 11 октября он снял в банкомате с похищенной у жителя Петербурга карты 50 тысяч рублей, а потом расплатился ею в «DNS» (152 тыс. и 64 тыс. рублей) и в «Л’Этуаль» (25 тыс. рублей).

Невский районный суд отпустил домой арестованного за серию краж с банковских карт жителей Петербурга. Ему учли деятельной раскаяние, возмещенный ущерб и родителей-пенсионеров.

А третьего декабря он снял с похищенной у другого человека карты 100 тысяч рублей.



Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался.



В суде защита мужчины указывала на то, что ранее он был не судим, извинился перед потерпевшими, возместил в полном объеме ущерб, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также престарелых родителей, страдающих хроническими заболеваниями.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

