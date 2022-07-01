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    Суд в Петербурге отпустил вора, который снял с карт двух человек почти полмиллиона рублей

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    Невский районный суд отпустил домой арестованного за серию краж с банковских карт жителей Петербурга. Ему учли деятельной раскаяние, возмещенный ущерб и родителей-пенсионеров.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 июля, Анатолий Завальнюк обвинялся в двух эпизодах краж, совершенных в конце прошлого года. Как было доказано в ходе заседаний, 11 октября он снял в банкомате с похищенной у жителя Петербурга карты 50 тысяч рублей, а потом расплатился ею в «DNS» (152 тыс. и 64 тыс. рублей) и в «Л’Этуаль» (25 тыс. рублей).

    А третьего декабря он снял с похищенной у другого человека карты 100 тысяч рублей.

    Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался.

    В суде защита мужчины указывала на то, что ранее он был не судим, извинился перед потерпевшими, возместил в полном объеме ущерб, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также престарелых родителей, страдающих хроническими заболеваниями.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

    Завальнюка освободили из-под стражи в зале суда.

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