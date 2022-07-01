Сенатор Хохлова предложила ввести для школьников курс семьеведения

Сенатор и член комитета Совфеда по социальной политике Ольга Хохлова заявила, что в школах должен появиться курс по семьеведению. Об этом она рассказала 1 июля во время дискуссии о семейном праве на Петербургском международном юридическом форуме.



«Главное у нас в России, в нашем обществе, закладывается в семье, а дальше уже — воспитание в образовательных учреждениях. Это тоже очень важно. Сегодня по закону у нас в образовательных организациях впереди воспитание наших детей, а только потом образование. Поэтому нам очень важно, чтобы в школах появился, пусть факультативный, предмет семьеведения», — высказалась Хохлова.