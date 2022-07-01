Сенатор Хохлова предложила ввести для школьников курс семьеведения

Сенатор и член комитета Совфеда по социальной политике Ольга Хохлова заявила, что в школах должен появиться курс по семьеведению. Об этом она рассказала 1 июля во время дискуссии о семейном праве на Петербургском международном юридическом форуме.
«Главное у нас в России, в нашем обществе, закладывается в семье, а дальше уже — воспитание в образовательных учреждениях. Это тоже очень важно. Сегодня по закону у нас в образовательных организациях впереди воспитание наших детей, а только потом образование. Поэтому нам очень важно, чтобы в школах появился, пусть факультативный, предмет семьеведения», — высказалась Хохлова.
По ее словам, уже существуют примеры частичной реализации предмета: «Есть федеральный проект «Крепкая семья», есть академик Артур Реан, который разработал курс «Семьеведение» для старшеклассников. Его используют в ряде школ в ряде регионов, сегодня много общественники занимаются этим направлением».
Модератор сессии телеведущий Владимир Соловьев с идеей ввести новый предмет не согласился: «Когда мы придумываем очередной курс, это отличный вариант что-то убить». По словам Соловьева, семейные ценности должны продвигаться сразу во всех предметах.
По мнению сенатора, курс необходим, в частности, из-за западной пропаганды, хоть и работает она не вполне успешно: «Были времена, когда наша молодежь, посмотрев на то, что обещают наши западные коллеги… Красивую жизнь безответственную без детей, карьеру, деньги, все, что хочешь, имей. Какая-то часть повелась на это, но основные все-таки наши традиции сохраняются. Наша молодежь — замечательная!»