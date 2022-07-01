При крушении Ан-2 в Якутии выжил один человек, двое погибли

Спасатели обнаружили тела двух погибших на месте крушения самолёта Ан-2, пропавшего с радаров 21 июня. При этом одному человеку удалось выжить — его транспортируют в Якутск.



«Возле самолета обнаружено тело одного обгоревшего человека, в кабине самолёта обнаружено тело второго человека, также обгорело. Поисковые мероприятия продолжаются», — сообщает 1 июля пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Между тем в своём Telegram-канале глава региона Айсен Николаев заявил, что один из находившихся на борту — Павел Кривошапкин — жив. Его везут на вертолёте в Якутск, где ему будет оказана вся необходимая помощь.