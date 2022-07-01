При крушении Ан-2 в Якутии выжил один человек, двое погибли

Спасатели обнаружили тела двух погибших на месте крушения самолёта Ан-2, пропавшего с радаров 21 июня. При этом одному человеку удалось выжить — его транспортируют в Якутск.
«Возле самолета обнаружено тело одного обгоревшего человека, в кабине самолёта обнаружено тело второго человека, также обгорело. Поисковые мероприятия продолжаются», — сообщает 1 июля пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Между тем в своём Telegram-канале глава региона Айсен Николаев заявил, что один из находившихся на борту — Павел Кривошапкин — жив. Его везут на вертолёте в Якутск, где ему будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, экипаж Ми-8, который вылетел на поиски пропавшего Ан-2, увидел обломки на склоне горы в Кобяйском улусе, в 45 км от села Себян-Кюель в Якутии.
Ранее, 21 июня, Ан-2 вылетел из Якутска в сторону площадки «Вертикальное», но в назначенное время не приземлился. На борту находились два члена экипажа, пассажир и тонна груза.