    Пробки

    4/10

    usd52.51eur54.64
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Росгвардейцы помогли мужчине в плавках, попавшему в неприятное положение

    3006
    обсудить

    Сотрудники вневедомственной охраны по Курортному району помогли петербуржцу, который получил переохлаждение, перевернувшись на лодке в Финском заливе. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    Мужчину в плавках заметили накануне ночью недалеко от одного из домов в поселке Молодежное. Гражданин пытался проникнуть в припаркованный SsangYong. Бдительные жители сообщили об увиденном, и вскоре на месте был наряд вневедомственной охраны.

    Установлено, что лодка мужчины перевернулась во время рыбалки, и вещи, в том числе ключи от машины, уплыли. Выбравшийся на берег пострадавший попытался попасть в автомобиль, где лежали одежда и смартфон, но попытки оказались тщетными. Росгвардейцы вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, а до ее прибытия оказали гражданину, имевшему внешние признаки переохлаждения, первую доврачебную помощь и усадили его в служебный автомобиль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close