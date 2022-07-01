Росгвардейцы помогли мужчине в плавках, попавшему в неприятное положение

Сотрудники вневедомственной охраны по Курортному району помогли петербуржцу, который получил переохлаждение, перевернувшись на лодке в Финском заливе. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчину в плавках заметили накануне ночью недалеко от одного из домов в поселке Молодежное. Гражданин пытался проникнуть в припаркованный SsangYong. Бдительные жители сообщили об увиденном, и вскоре на месте был наряд вневедомственной охраны.
Установлено, что лодка мужчины перевернулась во время рыбалки, и вещи, в том числе ключи от машины, уплыли. Выбравшийся на берег пострадавший попытался попасть в автомобиль, где лежали одежда и смартфон, но попытки оказались тщетными. Росгвардейцы вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, а до ее прибытия оказали гражданину, имевшему внешние признаки переохлаждения, первую доврачебную помощь и усадили его в служебный автомобиль.