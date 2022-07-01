Росгвардейцы помогли мужчине в плавках, попавшему в неприятное положение

Сотрудники вневедомственной охраны по Курортному району помогли петербуржцу, который получил переохлаждение, перевернувшись на лодке в Финском заливе. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ведомства.



Мужчину в плавках заметили накануне ночью недалеко от одного из домов в поселке Молодежное. Гражданин пытался проникнуть в припаркованный SsangYong. Бдительные жители сообщили об увиденном, и вскоре на месте был наряд вневедомственной охраны.