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    Сносил крыши и ломал деревья. Чита превратилась в Венецию из-за урагана

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    Пока петербуржцы плавятся от жары, Чита попала в эпицентр непогоды. Природе хватило буквально 10 минут, чтобы снести крыши домов и деревья.

    Серьезный ливень со штормовым ветром прошёл в Чите днем 1 июля, сообщает портал «Чита.ру». Началось всё с небольшого дождя. После на город налетели теплый шквалистый ветер, ливень и град.

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    Ветер был такой силы, что буквально на глазах у горожан срывал крыши домов.

    Автор: Регион-75 | Чита / vk.com

    Из-за потоков воды улицы Читы местами напоминали каналы Венеции.

    Автор: Регион-75 | Чита / vk.com

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