Сносил крыши и ломал деревья. Чита превратилась в Венецию из-за урагана

Пока петербуржцы плавятся от жары, Чита попала в эпицентр непогоды. Природе хватило буквально 10 минут, чтобы снести крыши домов и деревья.
Серьезный ливень со штормовым ветром прошёл в Чите днем 1 июля, сообщает портал «Чита.ру». Началось всё с небольшого дождя. После на город налетели теплый шквалистый ветер, ливень и град.
Ветер был такой силы, что буквально на глазах у горожан срывал крыши домов.
Автор: Регион-75 | Чита / vk.com
Из-за потоков воды улицы Читы местами напоминали каналы Венеции.
Автор: Регион-75 | Чита / vk.com