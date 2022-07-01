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    Назло моде и погоде. Посмотрите, в чем петербуржцы щеголяют на городских пляжах

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    На любом из городских пляжей словосочетание «петербургский стиль» обретает прямо-таки новое дыхание. Корреспондент «Фонтанки» прошелся по побережью в Парке 300-летия Петербурга в поисках модных трендов. Получил много впечатлений — горячих и поучительных.

    Во-первых, спешим похвалить петербуржцев. Даже в самую жестокую жару они скорее предпочтут залезть в воду в одежде, чем раздеться до трусов, делая вид, что белье сойдет за купальный костюм.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Отдельные сердечки тем, кто придумал купаться в белых футболках. Это не только стильно, но и грамотно, потому что спасет от совершенно ненужных вам солнечных ожогов на плечах и груди.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Головные уборы — отдельная песня. Культурная столица не утратила культуру ношения шляп. Во-первых, это красиво. Во-вторых, даже нечастое в Петербурге солнце вам не друг. Фотостарение, знаете ли, штука неприятная. А шляпа с широкими полями замедлит этот процесс.

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    А если шляпы нет, можно сыграть в «человека-невидимку» и намотать что-нибудь прямо на лицо.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Или набросить на голову полотенце. Получится эпично и романтично.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Главное, подбирайте купальный костюм по размеру. Не поддавайтесь страху, что «в воде оно растянется и уплывет». Страх вообще не украшает, особенно мужчин.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    И еще одно маленькое наблюдение по поводу женщин. А вы замечали, что подружки часто одеваются одинаково? Синхронизация, не иначе.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    А в целом, какие бы тренды ни навязывала нам модная индустрия, на пляже каждая — сама себе королева подиума. Или царь горы. Так что главное — получать удовольствие от солнца, лета и себя, любимых.

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    По пляжу гулял Сергей Николаев, картинки рассматривала Венера Галеева,

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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