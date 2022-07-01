Россиянам спишут долги на 3 млрд рублей по кредитам без суда

В рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут более 3 миллиардов рублей долгов по кредитам. Об этом 1 июля сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова.
С сентября 2020-го по май 2022 года в рамках процедуры внесудебного банкротства в многофункциональные центры поступило 19 600 заявлений от российских граждан. За это время допуск одобрили 9 000 россиян, для 6 000 процедура уже полностью завершена. Доля отказов в возбуждении внесудебного банкротства, по словам замглавы Минэкономразвития, падает — если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30 % случаев, то по итогам мая 2022-го — в 61 %.
Как отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, на сегодняшний день проблемы с выплатами испытывают порядка 7–8 млн заемщиков, порядка 5–7 % из них задумывались о банкротстве. При этом, по словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, значительной активизации обращений за внесудебным банкротством, несмотря на просевшую платежеспособность населения, пока не фиксируется. Сокращаются и интерес к кредитным продуктам, и объемы ссуд — чек по потребительским кредитам, к примеру, с февраля упал с 250 тысяч рублей до 183 тысяч рублей.
Однако, как считают эксперты, опрошенные изданием, в новых экономических реалиях количество должников, переставших обслуживать свой кредит, по итогам 2022 года, скорее всего, вырастет.