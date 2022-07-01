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    Ушёл из жизни гендиректор Ледового дворца Сергей Изотов

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    Фото: сайт правительства Петербурга
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    30 июня на 69-м году жизни скончался генеральный директор петербургского Ледового дворца Сергей Изотов. Об этом в пятницу сообщает городской комитет по физической культуре и спорту.

    «Мы потеряли опытного специалиста, человека, прекрасно знавшего свое дело. Сергей Михайлович возглавил Ледовый дворец, когда спортивный комплекс еще только возводился в нашем городе к чемпионату мира по хоккею 2000 года. С тех пор Ледовый дворец стал центром притяжения спортивной жизни нашего города, во многом благодаря усилиям и стараниям Сергея Михайловича», — рассказали в ведомстве 1 июля.

    В комитете выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам Изотова. Место и время прощания с ним в сообщении не называются.

    Фото: сайт правительства Петербурга

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