Ушёл из жизни гендиректор Ледового дворца Сергей Изотов

30 июня на 69-м году жизни скончался генеральный директор петербургского Ледового дворца Сергей Изотов. Об этом в пятницу сообщает городской комитет по физической культуре и спорту.



«Мы потеряли опытного специалиста, человека, прекрасно знавшего свое дело. Сергей Михайлович возглавил Ледовый дворец, когда спортивный комплекс еще только возводился в нашем городе к чемпионату мира по хоккею 2000 года. С тех пор Ледовый дворец стал центром притяжения спортивной жизни нашего города, во многом благодаря усилиям и стараниям Сергея Михайловича», — рассказали в ведомстве 1 июля.