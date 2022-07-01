В Петербурге суд постановил вернуть газон дому на Школьной улице

Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ЖКС № 2 к Александру Евменову. Управляющая компания попросила суд обязать ответчика вернуть территорию у дома 26 на Школьной улице в первоначальное состояние: восстановить газон, восстановить заборчик вдоль границ участка. Об этом 1 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Специалисты ЖКС № 2 выявили, что у дома сняли газон, а освобожденное место готовятся закатать в асфальт под парковку. Евменову было направлено требование о приведении придомовой территории в прежнее состояние либо о согласовании работ. Ответчик ничего из этого не исполнил, учитывая, что общим собранием собственников дома Евменову в проведении работ по благоустройству было отказано.

