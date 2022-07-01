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    В Петербурге суд постановил вернуть газон дому на Школьной улице

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    Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ЖКС № 2 к Александру Евменову. Управляющая компания попросила суд обязать ответчика вернуть территорию у дома 26 на Школьной улице в первоначальное состояние: восстановить газон, восстановить заборчик вдоль границ участка. Об этом 1 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Специалисты ЖКС № 2 выявили, что у дома сняли газон, а освобожденное место готовятся закатать в асфальт под парковку. Евменову было направлено требование о приведении придомовой территории в прежнее состояние либо о согласовании работ. Ответчик ничего из этого не исполнил, учитывая, что общим собранием собственников дома Евменову в проведении работ по благоустройству было отказано.

    Представитель ответчика в иске просил отказать, сославшись на протокол собрания собственников, которые работы поддержали. Также изменения якобы согласовали компетентные органы.

    Суд установил, что Евменов снял газон, демонтировал забор вдоль границы земельного участка и организовал парковку. Таким образом, была ликвидирована часть зеленых насаждений, а значит, произошло уменьшение общего имущества МКД. На осуществление планов по благоустройству мужчина должен был получить согласие собственников помещений. Из протокола собрания следует, что за проголосовали 73,6 % владельцев квартир. При этом на последующем общем собрании ответчику в передаче участка газона под парковку в безвозмездное пользование было отказано.

    «Наличие согласования произведенных работ компетентными государственными органами при отсутствии согласия собственников на уменьшение объема общего имущества правового значения для правильности разрешения спора не имеет», — пришел к выводу суд.

    Евменова обязали в течение трех месяцев вернуть придомовую территорию в первоначальное состояние.

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