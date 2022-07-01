В Петербурге суд постановил вернуть газон дому на Школьной улице

Приморский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ЖКС
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Представитель ответчика в иске просил отказать, сославшись на протокол собрания собственников, которые работы поддержали. Также изменения якобы согласовали компетентные органы.
Суд установил, что Евменов снял газон, демонтировал забор вдоль границы земельного участка и организовал парковку. Таким образом, была ликвидирована часть зеленых насаждений, а значит, произошло уменьшение общего имущества МКД. На осуществление планов по благоустройству мужчина должен был получить согласие собственников помещений. Из протокола собрания следует, что за проголосовали
«Наличие согласования произведенных работ компетентными государственными органами при отсутствии согласия собственников на уменьшение объема общего имущества правового значения для правильности разрешения спора не имеет», — пришел к выводу суд.
Евменова обязали в течение трех месяцев вернуть придомовую территорию в первоначальное состояние.