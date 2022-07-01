Российские перевозчики обратились в Минтранс с просьбой вернуть часть самолётов за границу

Российские перевозчики S7 Airlines и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») в апреле и мае обратились в Минтранс за разрешением вернуть свои самолёты иностранным лизингодателям, но пока не получили ответа от министерства. Об этом 1 июля сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, S7 пожелали вернуть лизингодателю два Boeing 737–8 МАХ из-за отсутствия сертификата типа в РФ и невозможности его использования. Эксплуатация этой модели попала под запрет в России из-за катастроф, произошедших с участием судов этого типа в Индонезии и Эфиопии. Повторная сертификация так и не была проведена.