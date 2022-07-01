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    Российские перевозчики обратились в Минтранс с просьбой вернуть часть самолётов за границу

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    4 комментария

    Российские перевозчики S7 Airlines и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») в апреле и мае обратились в Минтранс за разрешением вернуть свои самолёты иностранным лизингодателям, но пока не получили ответа от министерства. Об этом 1 июля сообщает «Коммерсантъ».

    По данным издания, S7 пожелали вернуть лизингодателю два Boeing 737–8 МАХ из-за отсутствия сертификата типа в РФ и невозможности его использования. Эксплуатация этой модели попала под запрет в России из-за катастроф, произошедших с участием судов этого типа в Индонезии и Эфиопии. Повторная сертификация так и не была проведена.

    Близкий к ГК «Волга-Днепр» источник, в свою очередь, сообщил, что AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, все они хранятся в Шереметьево. Два оставшихся находятся в Шардже (ОАЭ) и, согласно Flightradar24, в аэропорту Марана (США).

    Ранее стало известно о начале переговоров AirBridgeCargo с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise (ОАЭ) о возврате самолётов для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad. В ГК «Волга-Днепр» полагали, что смогут совместно использовать эти самолёты, перерегистрировав российскую компанию на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

    Ряд собеседников издания рассматривают затяжное рассмотрение заявок в Минтрансе как «негласный запрет на возврат самолетов». Предполагалось, что вывоз воздушных судов регламентируется приказом министерства от 24 марта о вывозе самолетов в страны ЕАЭС, но документ не распространяется на вывоз за пределы союза. Как пояснил другой собеседник издания, разрешение можно получить «через правительство по согласованию с Минтрансом».

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    Комментарии 4

    Алик-101 Июл 2022 в 11:47
    Давят бетоны Шереметьево, будут давить бетон где-то в другом месте. За 747-х сегодня надо доплачивать эксплуатанту
    +0-0
    Карабас Барабас01 Июл 2022 в 11:45
    Не очень понимаю, если частная авиакомпания взяла в лизинг самолеты и потом решила вернуть их лизингодателю, то причем тут министерство и правительство? Если я, свой частный автомобиль захочу продать, подарить, да пропить в конце концов, я же не буду спрашивать разрешения ни у кого, тем более у минтранса.
    +0-0
    25267490101 Июл 2022 в 11:40
    Припекло таки!
    +0-0
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