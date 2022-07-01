Нелегального мигранта ищут на севере Петербурга после заявления о развратных действиях в отношении школьницы

Молодой человек приставал к школьнице у детской поликлиники в Приморском районе.



17-летняя петербурженка пожаловалась матери на инцидент, который произошел с ней накануне около половины второго у дома 54, корпус 2, по проспекту Королева, стало известно «Фонтанке» 1 июля. По предварительной информации, неизвестный совершил в отношении подростка развратные действия.



Подозреваемого установили — это 19-летний гражданин Таджикистана, который находится в РФ нелегально. Ведется его поиск.

