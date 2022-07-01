    Пробки

    4/10

    usd52.51eur54.64
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Нелегального мигранта ищут на севере Петербурга после заявления о развратных действиях в отношении школьницы

    2427
    1 комментарий

    Молодой человек приставал к школьнице у детской поликлиники в Приморском районе.

    17-летняя петербурженка пожаловалась матери на инцидент, который произошел с ней накануне около половины второго у дома 54, корпус 2, по проспекту Королева, стало известно «Фонтанке» 1 июля. По предварительной информации, неизвестный совершил в отношении подростка развратные действия.

    Подозреваемого установили — это 19-летний гражданин Таджикистана, который находится в РФ нелегально. Ведется его поиск.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Комментарии
    1

    Новости компаний

    close
    close