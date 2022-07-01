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    В Петербурге задержали подозреваемого в краже дизтоплива из трубопровода на 2 млн рублей

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    Оперативники петербургского уголовного розыска задержали на Васильевском острове 30-летнего мужчину, которого три года ищут по уголовному делу о краже дизельного топлива. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июля.

    По данным следствия, мужчина в составе организованной группы произвел незаконную врезку в магистральный нефтепровод на территории Тверской области. Таким способом из трубы было похищено более 47 тонн дизтоплива на сумму, превышающую 2 млн 300 тыс. рублей, чем причинен материальный ущерб ООО «Транснефть — Балтика» в особо крупном размере.

    Разыскиваемый находился под подпиской о невыезде, но потом пропал. Мужчина доставлен в отдел полиции для передачи инициатору розыска.

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